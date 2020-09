Elezioni regionali. Luigi Sappa incontra i commercianti di Imperia Oneglia: “In Regione filo diretto con le categorie economiche”

Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia-Polis ha incontrato oggi un nutrito numero di commercianti di Oneglia, per scambiare idee e raccogliere istanze, come già fatto con altre categorie e in altre zone del Ponente Ligure. Presenti anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola e l’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio.

Dichiara Luigi Sappa: “Gli esercenti sono un punto di riferimento importante in ogni città ed è fondamentale ascoltare le loro istanze e le loro idee. Sono quotidianamente a contatto con la gente e meglio di altri conoscono i bisogni reali della cittadinanza. In Regione sarà mia cura avere un filo diretto con le categorie economiche e sociali, a tutto vantaggio del tessuto economico e della collettività del Ponente Ligure. A Oneglia, in modo particolare, era sentito il problema dello spostamento del mercato settimanale, causato dalla necessità di garantire la sicurezza anti-contagio. L’Amministrazione comunale, come aveva promesso, si appresta ora a chiudere la parentesi dello spostamento provvisorio con un’altra soluzione, che ha trovato ampia condivisione. Un segno concreto dell’utilità di uno stretto rapporto fra chi amministra e chi vive il territorio”.