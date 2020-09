Elezioni regionali: il candidato Luigi Sappa incontra balneari e commercianti

“Balneari e commercianti sono l’ossatura della nostra economia e vanno seguite attentamente le loro problematiche”. Con questo pensiero oggi il candidato alle elezioni regionali, Luigi Sappa (Forza Italia - Polis), si accinge ad effettuare due incontri in provincia. Il primo, in mattinata, ad Arma di Taggia dove Sappa farà il giro di alcuni stabilimenti balneari che rappresentano molto per la cittadina turistica e incontrerà gli operatori.

Nel pomeriggio si sposterà invece a Oneglia per incontrare i commercianti presso il ristorante Matamá, una delle categorie che più ha sofferto economicamente la crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Nella giornata di Sappa non mancherà infine una puntata serale a Pontedassio per una cena con le società calcistiche.