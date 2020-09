alvoto – Enrico Ioculano (PD): “Per avere un turismo qualificato abbiamo bisogno di servizi”

“Questa sera ad Imperia parleremo di turismo e territorio, concludendo così la nostra iniziativa ‘7 sere, 7 piazze, 7 temi’ che ha caratterizzato gli ultimi due mesi”. Enrico Ioculano, candidato nella lista del Partito Democratico a sostegno di Ferruccio Sansa Presidente, presenta l’incontro pubblico in programma questa sera alle ore 19 presso il Bar 11 sul porto di Oneglia. Nella nuova puntata di #alvoto, condotta da Federico Marchi, ha anticipato alcuni aspetti che saranno trattati durante la serata.

“Noi abbiamo un territorio che può vivere di turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive – ha detto Enrico Ioculano - un turismo di qualità che vuole scoprire il genuino e che sa apprezzare l’originalità del territorio. Questo a differenza dei posti che hanno un turismo di massa che è più impattante. Per vivere di questo turismo altamente qualificato dobbiamo però dare la possibilità alla costa e all’entroterra di avere servizi congrui. Questi servizi spesso non ci sono, dal trasporto pubblico alla banda larga, alla manutenzione stessa. Noi abbiamo una potenziale infrastruttura sentieristica che non si riesce a mantenere come merita. Servono interventi concreti sul territorio, che non siano solo una App che manda le persone nei sentieri se poi questi non sono puliti ma sono pieni di roveti. E’ quindi anche necessario cambiare il paradigma su come utilizzare i fondi europei”.

Guarda l’intervista integrale: