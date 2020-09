Taggia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, il 26 e 27 settembre alla scoperta del centro storico

Il 26 e il 27 settembre Taggia aderirà alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. "Imparare per la vita" è lo slogan scelto dal MiBACT quest'anno, prendendo spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa “Heritage and Education – Learning for Life”.

"Le Giornate Europee del Patrimonio sono promosse dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. - spiega Laura Cane - Questa manifestazione nasce per far apprezzare e conoscere il nostro patrimonio culturale attraverso una partecipazione attiva. Così durante l'ultimo weekend di settembre, in tutta Europa, verranno promossi i luoghi della cultura e quindi abbiamo ritenuto importante che Taggia aderisse all'appuntamento, vista l’importanza del nostro centro storico, un luogo ricco di fascino e storia, famoso in tutta la Liguria e non solo".