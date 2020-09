Imperia: venerdì sera alla Concattedrale di San Maurizio il concerto per i festeggiamenti del Patrono

Venerdì alle 21, alla Concattedrale di San Maurizio ad Imperia si terrà il tradizionale concerto per i festeggiamenti dedicati a San Maurizio.

L’appuntamento è inserito nel palinsesto della terza stagione culturale del Duomo di Imperia intitolata 'E20', sotto la direzione artistica del M° Giorgio Revelli in collaborazione con l’associazione 'Cori Liguri' e vedrà in palinsesto un programma di canto sacro suddiviso in due momenti. Nella prima parte si esibirà la mezzosoprano imperiese Valeria Mela che interpreterà musiche di Mozart, Schubert, Bach, Fauré accompagnata dall’organista Tiziana Zunino, mentre la seconda parte verrà proposta dal Coro polifonico di S. Maria Immacolata di Genova Pegli con un programma dedicato a Bach, Porro, Mozart, Marcello, accompagnati dall’organista Giovanni Calamaro e sotto la direzione del M°Paolo Petralia.

La motivazione principale che ha portato alla nascita di “E20”, stagione culturale del Duomo di Imperia, nasce dall’esigenza di creare un palinsesto capace di contenere iniziative già in atto presso la Basilica, come ad esempio la stagione internazionale d’organo “Serate organistiche Leonardiane”, insieme a molte altre provenienti dall’esterno.

Giunta alla terza edizione la stagione ha accolto iniziative di grande rilievo, tra cui si cita il concerto del 2018 e del 2019 del Bach Chor di Saarbrucken in Germania, prestigiosi organisti di fama internazionale oltre a proporre incontri ed eventi attorno alla musica. Dopo la battuta di arresto legata al covid 19 la rassegna riprende vita e accoglie già diverse altre richieste di collaborazione che coprono già l’intero palinsesto 2021. Ingresso libero e regolamentato dalle normative covid-19.