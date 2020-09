Fiordaliso e Marco Masini protagonisti del calendario eventi autunnali del Casinò di Sanremo

Un omaggio alla grande musica italiana che sa farsi apprezzare a livello internazionale è il leit-motiv del calendario eventi autunnali del Casinò di Sanremo. Due esclusivi concerti per due artisti che hanno saputo interpretare in maniera originale e altamente professionale la loro individualità espressiva: Fiordaliso e Marco Masini, tra i più richiesti dalla clientela del Casinò.

Sabato 31 ottobre sarà Fiordaliso a festeggiare con i clienti del Roof Garden la serata di Halloween. Domenica 6 dicembre Marco Masini, uno dei protagonisti del Festival 2020, saprà rendere indimenticabile il Ponte di Sant’Ambrogio, basilare per i flussi turistici della Riviera dei Fiori. Musica che si coniuga con l’alta cucina, declinata in tre serate all’insegna dell’enogastronomia Doc, che completano il programma autunnale degli eventi e degli spettacoli. Il 3 ottobre 'Serata Bollicine' in collaborazione con Pommery, il 17 ottobre cena dedicata alle tipicità della Toscana e il 14 novembre cena riservata ai piatti della cultura piemontese.

Eventi esclusivi come rimarca il Cda della casa da gioco matuziana, formato dal Presidente Adriano Battistotti e dai consiglieri Barbara Biale e Gian Carlo Ghinamo: “Abbiamo scelto due artisti prestigiosi, che hanno inciso nel panorama internazionale della canzone per dare un forte messaggio positivo alla nostra clientela, di leggerezza e di piacevole intrattenimento. Siamo certi di intercettare i gusti dei nostri visitatori con Fiordaliso, che ad ogni performance ha sempre riscontrato forti apprezzamenti e con Marco Masini, che ritorna a Sanremo dopo l’exploit del 70° Festival. Sono eventi che inseriremo nel calendario turistico cittadino per renderlo ancor più interessante con proposte di grande qualità ed attrattiva. A queste abbiamo unito momenti di convivialità d’autore, dove l’enogastronomia Doc si unisce all’eccellenza culinaria, esaltando profumi e gusti che delizieranno il palato. Tre proposte create con la partnership di Elior, che firma la ristorazione della Casa da Gioco".