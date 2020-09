Ospedaletti: scuola al via il 24, ma il servizio di scuolabus potrebbe partire dal 5 ottobre. Cimiotti: “Aspettiamo il preventivo di RT”

Ospedaletti è stato il primo Comune della provincia di Imperia a posticipare l’inizio delle lezioni al 24 settembre. Una decisione presa dal sindaco Daniele Cimiotti non solo per via delle elezioni del 20 e 21 settembre, ma anche per consentire l’ultimazione di una serie di lavori all’interno dell’edificio scolastico di corso Marconi.

Ora, mentre prosegue il conto alla rovescia verso il primo giorno di scuola, la Città delle Rose deve fare i conti con un nuovo possibile ritardo nella routine quotidiana degli alunni. Il servizio di scuolabus, infatti, potrebbe iniziare solo dal 5 ottobre e gli orari dei primi giorni potrebbero essere differenti.

“Il servizio dipende da RT - commenta ai nostri microfoni il sindaco Cimiotti - stiamo ancora aspettando il preventivo”.