Coronavirus, Regione Liguria: “Predisposto un piano autunnale ad hoc”

Potenziamento dei gruppi territoriali Gsat con nuove assunzioni



Sono attive 30 squadre territoriali in tutta la Liguria, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20 (4 Gsat in Asl1; 5 Gsat in Asl2; 14 Gsat in Asl3; 3 Gsat in Asl4; 4 Gsat in Asl5)