Finalmente è arrivato il tuo momento Doraimon, trovato a Taggia, ormai stremato, ma per fortuna occhi "giovani"ma attenti non sono rimasti indifferenti e da li è iniziato il tuo recupero, una miriade di coccole da un gruppo di cuori attenti a tutti i tuoi bisogni e tu hai accettato tutto con estrema dolcezza perché, è quello che tu sei. Ora è arrivato il momento di trovare una SUPER adozione per te perché te la meriti tutta. Se volete conoscerlo chiamate Sara 3283322608