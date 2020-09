Alla scoperta della Puglia

La Puglia è senz’altro una delle regioni prese maggiormente d’assalto durante la stagione estiva: scopriamo insieme che cosa vedere in quest’area del sud Italia.

Le spiagge da visitare in Puglia

Viaggiare per il nostro paese può essere davvero entusiasmante, specie se si desidera trascorrere una tranquilla settimana di divertimento e relax in Puglia. Se anche tu stai pensando di partire per le tue vacanze, scegli Porto Cesareo o Torre Lapillo , due meravigliose località del Salento che hanno attratto e tutt’ora richiamano turismo internazionale e nazionale. Questa zona della Puglia è apprezzata soprattutto dalle famiglie, giacché si possono trascorrere meravigliosi momenti di relax in spiaggia facendo bagni e attività divertenti. Tra le spiagge che ci sentiamo di suggerirti, vi è quella di Porto Cesareo che si affaccia sulla costa ionica: qui ti sembrerà di essere in qualche località caraibica tra dune di sabbia bianca e acqua cristallina. Questa località è suggerita anche se ti piace praticare snorkelling ed altre attività sportive d’acqua. Partendo da Torre Lapillo, invece, potrai imbatterti anche nella spiaggia di Punta Prosciutto, dove vi si trovano addirittura dune alte fino a 8 metri ed un paesaggio molto più selvaggio, tant’è vero che vi sono pochi abitanti in questa area. Ti ricordiamo che il litorale di Punta Prosciutto peraltro appartiene alla Riserva Naturale regionale e comprende pure la vecchia salina di Torre Colimera. Spostandoci più avanti, potrai fare anche visita a Torre Chianca un’altra frazione di Porto Cesareo che si trova sempre a Torre Lapillo ed è considerato ad oggi un vecchio borgo di pescatori che potrai esplorare durante un pomeriggio che trascorrerai al mare.

Le città da non perdere del territorio pugliese

Questa regione, però, non custodisce esclusivamente spiagge belle da visitare, bensì pure città da visitare e scoprire per le sue costruzioni. La prima città da mettere in lista è Lecce con il suo splendido centro storico e le piazze più belle. Non dimenticare, inoltre, di far visita pure all’Anfiteatro Romano che fu costruito addirittura in età Augustea; a pochi metri dallo stesso vi è anche la splendida chiesa di Santa Croce che rappresenta uno dei migliori esempi di arte barocca di questa regione. Lecce, difatti, è nota pure come la “Firenze del Sud” per tutte le testimonianze storiche di questo stile. La seconda città che vogliamo citare è Bari, anch’essa ricca di meravigliose costruzioni da scoprire durante le proprie passeggiate. Ad esempio, non potrai fare a meno di visitare il quartiere di San Nicola – noto come Bari vecchia – che si caratterizza per esser il vero cuore della città pugliese. Anche qui vi sono chiese belle da vedere come la Cattedrale di San Sabino e la Basilica di San Nicola. La città Bianca, Ostuni, è un’altra meravigliosa cittadina da vedere: questa località turistica, contraddistinta nel centro da abitazioni ricoperte dalla calce bianca, vi lascerà senza parole. Terminiamo citando pure Alberobello, la città dei Trulli che è stata anche inserita nella lista UNESCO.

Che cosa mangiare in Puglia?

Quando si parte in vacanza, non si può neppure fare a meno di scoprire le varie leccornie che si possono degustare sul posto. La Puglia è una di quelle regioni che accontenta i gusti di tutti, ma soprattutto di coloro che non possono fare a meno di apprezzare i piatti a base di pesce: qui potrete provare le cozze, i gamberi rosa, ma anche le ostriche rosse salentine. Tra i piatti da portare in tavola, poi, vi sono pure la tiella di riso, patate e cozze, le orecchiette con le cime di rapa, i panzerotti fritti, la focaccia barese, ciceri e tria e tanti altri ancora. Per colazione, poi, non farti sfuggire il caffè leccese, gustoso e fresco, fatto con caffè espresso, ghiaccio e latte di mandorla.