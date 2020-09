Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 15 a domenica 20 settembre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE



SANREMO



16.00. Visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore tra giganteschi ficus, araucarie ed altre piante esotiche e non: dal parco di Villa Zirio a quello di Villa Ormond e il nuovo Museo del Fiore (7 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, info 338 1375423



VENTIMIGLIA



14.30. Incontro di presentazione del Servizio Civile Regionale ‘Garanzia Giovani’ a cura della ‘Caritas Intemelia’. Emporio solidale in via Sottoconvento 86, iscrizioni QUI

BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

ENTROTERRA



DIANO CASTELLO



14.00-19.00. ‘Aspettando Aromatica a Diano Castello - Fiori, Gioia e colori’: inaugurazione mostra di pittura con una quindicina di quadri Francesco Mancini, caposcuola dell'emozionismo e inventore della flash-art, e quattro di Gioia Lolli. Galleria U Carugiu Dritu di via Meloria, fino al 20 settembre

FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER VILLE



20.00. Per ‘Beaulieu Classic Festival’, concerto del Quatuor Arod. In programma: Joseph Haydn, Beethoven. Salons de la Rotonde de Beaulieu (info)



WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE

SANREMO

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione di ‘Quel Duo lì’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

VENTIMIGLIA



17.15. Mr Jacques Buisson esaminala figura e l’opera del filosofo illuminista Denis Diderot (1713-1784) autore del libro ‘Lettre sur les aveugles’ (Lettera sui ciechi). A cura del gruppo di studio sulla Storia e Letteratura francese. Biblioteca Aprosiana, info 0184 298537



BORDIGHERA



17.00. ‘Bordighera, un’elegante città britannica’: visita guidata accompagnati da visita turistica abilitata (7 euro). Ritrovo presso l’Ufficio di Informazioni turistiche, via Vittorio Emanuele 172, info e prenotazioni 0184 262882



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

CERVO

10.00-16.30. ‘Cervesi, Gente di terra e di mare’: prosecuzione mostra fotografica organizzata dall’Associazione Cumpagnia du Servu. Polo Museale di Cervo nel Castello dei Clavesana, fino al 17 ottobre (h 10/13-14.30/16.30, chiuso lunedì)

FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER VILLE



20.00. Per ‘Beaulieu Classic Festival’, recital del pianista Adam Laloum. In programma: Berg, Schubert, Brahms. Casino de Beaulieu-sur-mer (info)



GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE

SANREMO

16.30. Visita guidata della ‘Pigna’: la Piazza della Cattedrale di San Siro, la città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (7 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, info 338 1375423

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘Zingaro’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



8.30. Escursione alla Balconata di Ormea e degustazione formaggi locali accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica iscritta AIGAE Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo al parcheggio dell’Agnesi, info 337 1066940 (più info)

BORDIGHERA

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

ENTROTERRA

CASTELLARO



17.00. ‘FootGolf’: sport di precisione il cui scopo è di mandare un pallone da calcio in una buca dal diametro di circa 50cm. Evento a cura della ASD Tempra Footgolf. Campi del Castellaro Golf Club, info 349 5265734



VENERDI’ 18 SETTEMBRE

SANREMO



16.00. Visita guidata della ‘Pigna’ con visita alla Piazza della Cattedrale di San Siro, per poi salire nella città Medioevale, tra piazzette e carruggi per arrivare al belvedere dei Giardini Regina Elena. Per si scendere attraverso le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori. Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, info 338 1375423

IMPERIA



15.30. Incontro di presentazione del Servizio Civile Regionale ‘Garanzia Giovani’ a cura della ‘Caritas Intemelia’. Croce Bianca in viale Rimembranza 18, iscrizioni QUI

VENTIMIGLIA



17.30. Presentazione del libro di Enzo Barnabà ‘Il Sogno Babilonese’ (ed. Infinito). Introduce Bruno Manzone a nome dell'Associazione organizzatrice. Interventi di Ursula Salghetti Drioli, vicepresidente AGBH. e di Marco De Vecchi professore dell'Università di Torino. Giardini Hanbury della Mortola, ingresso libero



BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

DIANO MARINA



9.00-18.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile a cura della Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’ e Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole, fino al 20 settembre

9.30-22.30. ‘Aromatica 2019’: festival dedicato al basilico, alle erbe e profumi del ponente ligure con manifestazioni musicali, culturali e didattiche con stand espositivi in centro. Piazza Martiri della Libertà e vie limitrofe, ingresso libero, fino al 20 settembre (cliccare questo link per leggere il programma)



FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER VILLE



19.30. Per ‘Beaulieu Classic Festival’, cena di gala ‘Una serata a Venezia’. Hôtel Royal Riviera a St Jean Cap Ferrat (info)



SABATO 19 SETTEMBRE

SANREMO



9.15. Escursione da San Romolo al Monte Caggio accompagnati dalla guida Marco Macchi (7 euro a persona). Ritrovo a San Romolo alla pensilina dell’autobus, info 338 1375423



17.00-19.30. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce

IMPERIA

8.00. Escursione sul Sentiero degli Alpini tra boschi di larici e bastionate calcaree accompagnati dalla guida ambientale escursionistica certificata iscritta AIGAE Monica Caramellino (10 euro). Ritrovo nel piazzale all’uscita dell’autostrada Imperia Ovest (al Prino), info 337 1066940 (più info)



BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

17.00. Per ‘Autunno al Museo Bicknell’, Pier Franco Quaglieni presenta il suo ultimo libro ‘Mario Pannunzio – La civiltà liberale’ (ed. Golem). L'autore dialoga con Daniela Gandolfi del Museo Bicknell-IISL, e Giuseppe Piccardo, Avvocato. Giardino del Museo Clarence Bicknell, ingresso libero su prenotazione 0184 263601

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI



9.00-19.00. Mercato Antiquario con espositori dalla Liguria, dal Piemonte e dalla vicina Francia con oggetti retrò, modernariato, rarità e curiosità. Corso Regina Margherita (il terzo sabato di ogni mese)

17.00. Ultimo giorno della 2a edizione del Concorso di Pittura di Ospedaletti con presentazione del nuovo libro sul marchio tricolore che porta il nome dell’ing. Pietro Laverda + premiazioni del Concorso di Pittura, con la lettura delle relative motivazioni. Spazio ‘La Piccola, via Cavalieri di Malta

DIANO MARINA

9.00-22.30. ‘Aromatica 2019’: festival dedicato al basilico, alle erbe e profumi del ponente ligure con manifestazioni musicali, culturali e didattiche con stand espositivi in centro. Piazza Martiri della Libertà e vie limitrofe, ingresso libero, fino al 20 settembre (cliccare questo link per leggere il programma)

9.00-18.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile a cura della Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’ e Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole, fino al 20 settembre



FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER VILLE



20.00. Per ‘Beaulieu Classic Festival’, concerto di chiusura a cura de ‘Le Pari des Bretelles’. In programma: Prokofiev, Gershwin, Piazzolla, Galliano. Casino de Beaulieu (info)

DOMENICA 20 SETTEMBRE

SANREMO

15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘The Cube’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633



VENTIMIGLIA



8.30. Escursione nel Circuito di Cuore da Sospel accompagnati dalla guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo dalla stazione dei treni di Ventimiglia o alle 9.15 Sospel dal parcheggio della Piscina comunale, info 338 1375423

BORDIGHERA



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA

8.00-18.30. Mercatino dell’antiquariato e collezionismo. Ex mercato coperto a Taggia, Via Lungo Argentina 2

8.00-19.30. Mercato della Riviera dei Fiori con una selezione dei migliori ambulanti della riviera per una giornata di shopping a cielo aperto, articoli da boutique a prezzi d'occasione. Zona Darsena

DIANO MARINA

9.00-19.00. ‘Aromatica 2019’: festival dedicato al basilico, alle erbe e profumi del ponente ligure con manifestazioni musicali, culturali e didattiche con stand espositivi in centro (street food sino alle 22.30). Piazza Martiri della Libertà e vie limitrofe, ingresso libero (cliccare questo link per leggere il programma)

9.00-18.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile a cura della Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’ e Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. Per la chiusura della settimana della Mobilità a Monaco, ‘Dimanche à vélo’: grandi e piccini possono incontrarsi a piedi, in bicicletta, su uno skateboard, su uno scooter nell’isola pedonale (boulevard Albert 1er, una parte dell’avenue JF Kennedy e la strada della Piscina) del quartier du Port

18.00. Per la rassegna ‘Grande Stagione’. concerto di apertura dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Antje Weithaas, violino, Marie-Elisabeth Hecker, violoncello e Martin Helmchen, pianoforte. In programma: Ludwig van Beethoven. Grimaldi Forum Monaco (info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate