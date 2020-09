Tennis: regge un set il sanremese Gianluca Mager, sconfitto 7-5 6-1 dal forte bulgaro Dimitrov

Ha retto un solo set il tennista sanremese Gianluca Mager, che oggi è sceso in campo al Foro Italico di Roma contro il n° 22 mondiale Dimitrov, per il primo turno degli Internazionali d’Italia, valevoli come tappa di Atp 1000.

Mager, numero 77 della classifica Atp, ha ben giocato per il primo set, arrivando fino al break point dell’11° gioco, vincendo il quale sarebbe andato a servire per aggiudicarsi la prima partita. Poi il bulgaro è invece riuscito ad vincere il game del 6-5, chiudendo il set sul 7-5.

Il secondo ha avuto decisamente meno storia, terminando 6-1 per il giocatore bulgaro.