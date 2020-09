Calcio: buona la prima per l'Atletico Argentina in Coppa Italia, sonoro 5-0 ai danni dell'Andora (Foto e Video)

Primo incontro ufficiale della Stagione per Atletico Argentina e Andora e primo turno della Coppa Italia. Nonostante il caldo e l'obbligo di distanziamento e mascherina in tanti sono accorsi sugli spalti dello Sclavi per sostenere le squadre.

Argentina: Cedendo, Gagliardi, Conrieri, Modesti, Ciaramitaro, Marini, Russo, Calvini, Brizio, Ferrigno, Crudo. In panchina: Ventrice, Bona, Vecchiotti, Anfosso, Valenziane, Martini, Venturini, Macaluso.

Andora: Tranchida, Trombetta, Avignone, Incardona, Primoceri, Abbatemarco, Aboualy, Michero, Biasibetti, Profilo, Bianco. In panchina: Diverti, Crisoná, Furlanetto, Giannattasio, Greco, Andolfatto, Mela.

Partita ricca di occasioni per i padroni di casa che si sono imposti con un sonoro 5-0 dominando la partita e rischiando pochissimo. Due le doppiette, la prima quella di Conrieri che segna i primi due gol della partita, seguito poi dal suo compagno di squadra Crudo che segna il terzo e quarto gol, a chiudere le marcature ci pensa il giovane Venturini subentrato nel corso della ripresa.

Un po' di nervosismo tra gli ospiti che al ventesimo del secondo tempo si ritrovano con un uomo in meno per l'espulsione del numero 11 Bianco. Esordio da sogno per la squadra di casa, un incubo, invece, per gli ospiti.