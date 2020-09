Santo Stefano al mare: la lista "Insieme con Pallini sindaco" propone un programma che "rifletta l’espressione della comunità"

La lista "Insieme con Pallini sindaco" si prepara alle prossime elezioni comunali e presenta agli elettori una sintesi del programma che propone per il paese.

"Il Comunedi Santo Stefano al mare è situato su un territorio vario, un borgo marinaro che si estende fino alle prime colline dell'entroterra.

Il paese ha una posizione centrale rispetto alla rinomata Riviera dei fiori meta turistica internazionale, che grazie al clima favorevole è attrattiva 365 giorni l'anno. Mare, sport, cultura, agricoltura, floricultura, recupero delle tradizioni ed enogastronomia saranno gli elementi fondamentali per una politica di marketing territoriale.

L'attenzione alla manutenzione e all'arredo urbano sono aspetti importanti per la valorizzazione del nostro paese, che deve implementare un'attività di promozione turistica, definendo un brand-paese riconoscibile e 4.0, contemporaneo, con azioni di marketing efficaci ed efficienti.

La lista INSIEME è un gruppo eterogeneo di persone complementari per età, professione ed interessi, di chiara ispirazione civica, propone un progetto partecipato ed inclusivo alla popolazione, basato sulla trasparenza amministrativa.

Se ci voterete come vostri rappresentanti, per concretizzare un progetto amministrativo e si dovrà lavorare #insieme alla popolazione per uscire dalla crisi economica, un coinvolgimento attivo dei nostri concittadini sarà fondamentale per il futuro di Santo Stefano.

Il nostro programma è il frutto di un’intensa di attività di ascolto dei cittadini, un programma che vuole essere l’espressione della nostra comunità".