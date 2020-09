Elezioni regionali: trasporto, Ioculano (PD) incontra i sindacati "Su RT, no al concordato e più tutela per il personale"

"No al concordato e più tutela per il personale", questo il messaggio emerso al termine del confronto tra il il candidato alle elezioni regionali Enrico Ioculano e i rappresentanti delle sigle sindacali dei trasporti Filt CGIL, Fit CISL Ugl e Uiltrasporti. "Con i rappresentanti sindacali di RT abbiamo affrontato temi rilevanti per il futuro dell'azienda e del trasporto pubblico locale - commenta Ioculano, candidato nella lista del Partito Democratico a sostegno di Ferruccio Sansa presidente - Il trasporto pubblico locale è una delle voci di spesa più corpose del bilancio della Regione Liguria ma ad oggi lo scenario non è per nulla rassicurante: i debiti pregressi di Riviera Trasporti e un parco mezzi obsoleto sono i punti dolenti su cui lavorare".

"In questi anni grazie alla gestione del Presidente Riccardo Giordano, che ringrazio per il lavoro svolto, c'è stata un'inversione di tendenza. Sono convinto che la soluzione non sia il concordato fallimentare: il mio impegno come Consigliere Provinciale è stato e sarà quello di scongiurare il concordato fallimentare e in Regione sarà una priorità da affrontare. - aggiunge Ioculano - I punti condivisi con le sigle sindacali, oltre ovviamente a dare garanzia di continuità all’azienda è la riconversione del parco mezzi, poiché l’attuale non è più nelle condizioni di poter garantire un servizio adeguato. Voglio ringraziare le sigle sindacali per la loro disponibilità al confronti".