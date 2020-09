Elezioni regionali: Sappa sulla pista ciclabile, "Bene da 'coccolare' e promozione anche con i privati"

Il candidato alle elezioni regionali Luigi Sappa, esponente di polis per la lista (Forza Italia - Liguria Popolare) interviene sul dibattito in corso relativo alla pista ciclabile del ponente ligure.



“Non è certo mia intenzione alimentare il dibattito sulla paternità dell’opera - dichiara Sappa - preferisco innanzitutto soffermarmi sull’importanza di questa grande infrastruttura turistica che può essere un incredibile volano internazionale per il nostro ponente e per tutta la Liguria, ma che deve essere 'coccolata' proprio per il suo valore".

"E allora registro che la manutenzione è scarsa, sia per la pista, sia per il verde e l'illuminazione delle gallerie. E sono necessari sul tracciato esistente anche interventi importanti come per il nodo di Arma di Taggia che oggi prevede un attraversamento poco agevole. - aggiunge Sappa - Per non parlare della vecchia stazione di Sanremo, emblema del turismo internazionale di un tempo, che ha visto passare artisti, re e regine e che oggi, da vent’anni, aspetta ancora di conoscere il suo futuro. Noi dobbiamo tutti dare una mano perché tutto migliori e tutto funzioni”.

“Rimanendo a Sanremo e ad Arma di Taggia - continua Sappa - consentitemi, a proposito di paternità dell’opera, di ricordare la grande intuizione di Gianni Cozzi, politico e imprenditore, così come la tempestività nei primi finanziamenti di Gabriele Boscetto. E oggi il grande impegno di Claudio Scajola per far proseguire l'opera a Levante. Dobbiamo però - conclude Sappa - uscire dalle contrapposizioni cittadine. Dobbiamo pensare in grande, ad esempio ad un soggetto nuovo per la promozione della pista che coinvolga anche i privati, alcuni dei quali mi hanno già espresso idee veramente interessanti. E ovviamente la Regione, che deve continuare a fare in pieno la sua parte”.