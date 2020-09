Elezioni regionali: Dulbecco sostiene Sappa "Gli abbiamo chiesto l'impegno per l'entroterra in cui lui è nato"

Il coordinatore di Forza Italia Giovani, Angelo Dulbecco ha espresso il suo sostegno per Luigi Sappa, esponente di Polis e candidato nelle elezioni regionali nella lista "Liguria Popolare Forza Italia", a sostegno della candidatura alla presidenza di Giovanni Toti.

"Luigi Sappa 'Ginetto', già sindaco di Imperia e presidente della nostra Provincia e ora candidato alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre nella lista Forza Italia Liguria Popolare è di Rezzo ed è un assiduo frequentatore delle nostre vallate, che percorre con la sua bicicletta. Io stesso l'ho conosciuto prima della sua carriera amministrativa, quando passava da Colle e si fermava a salutare la mia famiglia" - spiega Dulbecco.

"A Ginetto abbiamo detto di impegnarsi sui temi che toccano il nostro amato entroterra in cui lui è nato. Temi come la viabilità, l'agricoltura, l'ambiente, l'assistenza delle persone più anziane, l'attenzione per le attività che resistono nei nostri borghi. - aggiunge - Da membro regionale di Forza Italia ho chiesto anche alle amiche candidate di FI Ada Bistolfi e Patrizia Badino che si valorizzi il nostro entroterra, troppo spesso sottovalutato e abbandonato, ma che è un territorio straordinario, ricco di bellezze, peculiarità, storia e cultura".



"Un territorio che necessita di essere difeso a 360 gradi, anche in ambito di tutela idrogeologica e che deve essere sempre inteso come un tutt'uno con l'ambiente costiero. - sottolinea ancora Dulbecco - La Regione può e deve fare di più per aiutare gli amministratori locali, che si impegnano quotidianamente senza le luci della ribalta o lauti compensi. Tutti devono fare la loro parte, con rispetto e spirito di servizio, per custodire la nostra identità, i nostri valori, la nostra terra".