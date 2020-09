alvoto – Veronica Russo (Fratelli d’Italia): “Bene aprire le scuole. La formazione è indispensabile per la competitività di un territorio”

“I giovani sono il futuro della nostra società, bisogna offrirgli le occasioni per formarsi e poi entrare nel mondo del lavoro rimanendo sul territorio e non obbligandoli ad andare altrove”. A sostenerlo è Veronica Russo, candidata al consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia per Giovanni Toti Presidente, ospite della puntata odierna di #alvoto condotta da Federico Marchi.

“Intanto voglio fare gli auguri alle famiglie e agli alunni che oggi, con la riapertura delle scuole, hanno ripreso questo percorso formativo, importante per la crescita di ogni bambino e ragazzo – ha detto - La ripartenza non sarà facile, perchè ci sono ancora problematiche ed accortezze da seguire, ma è stato importante ripartire per non sentirsi più nell’emergenza e tornare ad un senso di normalità. La scuola è importante non solo perché è un luogo dove si apprende, ma anche come luogo dove i bambini riescono a confrontarsi tra di loro. Oggi è il momento di ripartire”.

Quale l’importanza della formazione professionale? “La formazione è fondamentale – ha risposto Veronica Russo – Bisogna dare le opportunità ai ragazzi di potersi formare per poi entrare nel mondo del lavoro. Oggi i giovani tendono ad andare via, non solo dalla Liguria ma anche da altre zone d’Italia, perché non vi è un giusto compromesso tra l’istruzione ed il lavoro. Le opportunità devono essere date sul territorio non altrove. Per prima cosa è necessario incentivare i percorsi di formazione-lavoro, perché permettono di esserne già introdotti, e poi bisogna creare le condizioni per offrire occasioni occupazionali. Questo deve essere fatto partendo dal concetto del merito”.

Guarda l’intervista integrale: