alvoto – Chiara Cerri (Cambiamo con Toti Presidente): “E’ importante andare a votare, bisogna avere fiducia nella politica”

“Ai cittadini chiedo di andare a votare, perché bisogna avere fiducia nella politica”. Lo ha detto Chiara Cerri, vicesindaco di Taggia e candidata al consiglio regionale nella lista “Cambiamo con Toti Presidente”, intervistata da Federico Marchi nel corso della nuova puntata di #alvoto. “Si tratta di elezioni regionali quindi di amministratori locali che vivono sul territorio – ha aggiunto – I candidati sono persone che vogliono fare bene, dategli la possibilità. La politica può essere veramente un servizio”.

Chiara Cerri ha poi ripercorso le sensazioni vissute in campagna elettorale. “Sono state giornate intense con emozioni forti – ha detto – E’ stata una campagna anomala sia perché avvenuta in estate sia per il periodo storico del Covid-19. Ho svolto tanti incontri con piccoli gruppi, aspetto che ha avuto comunque il vantaggio di facilitare l’ascolto. Questa mia avventura è nata da una forte vicinanza tra la Regione e l’Amministrazione Comunale di Taggia guidata dal sindaco Conio. E’ poi per me un piacere ed un onore poter essere abbinata all’assessore uscente Marco Scajola, una persona molto presente sul territorio”.

Quali le richieste emerse nel corso di questi incontri? “La principale richiesta degli operatori economici che ho incontrato in queste settimane – ha detto Chiara Cerri - riguarda i collegamenti con il resto d’Italia e anche con la Francia. Siamo mal collegati, con un conseguente danno per il commercio ed il turismo. Puntando su questo si potrà infatti anche agevolare la destagionalizzazione. Quest'estate ho potuto constatare che in tanti paesi della vallata ci sono state finestre aperte come non si vedeva da anni. I nostri commercianti, pur con difficoltà, hanno quindi lavorato salvando la stagione, ma ora sono preoccupati per l’autunno e l’inverno”.

Durante l’intervista Chiara Cerri ha poi parlato della riapertura delle scuole e di sanità.

Guarda il video integrale: