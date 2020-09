Politica |

#alvoto – Alessandro Piana (Lega): “Giovedì mattina appuntamento a Sanremo per il comizio di Matteo Salvini”

Il comizio si terrà alle ore 11:30 in piazza Colombo a Sanremo. “Sarà un appuntamento importante ed avrà un rilievo nazionale” ha detto Alessandro Piana.

“Il comizio di Matteo Salvini si terrà giovedì mattina, alle ore 11:30, in piazza Colombo a Sanremo”. A confermarlo è il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana, candidato nella lista della Lega, nella nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. “Sanremo è una piazza importante per più motivi – ha detto - Il comizio di Matteo Salvini sarà un appuntamento importante ed avrà un rilievo nazionale. Per noi la sua visita è motivo di grande gioia. Siamo pronti e carichi per riceverlo nel migliore dei modi”. Alessandro Piana ha poi parlato della riapertura delle scuole. “Questa mattina anche io ho accompagnato mio figlio a scuola, per condividere con lui le emozioni della giornata – ha dichiarato - Ho visto molti ragazzi allegri e curiosi di rientrare a scuola in un anno anomalo, dopo che sono rimasti lontano dai propri amici ed insegnanti per diversi mesi. Le indicazioni del Ministero per alcune cose sono ancora confuse, così come parte del materiale deve ancora essere consegnato agli istituti. Chiedo quindi norme e dispositivi più chiari per facilitare il compito di una categoria che oggi ha oggettive difficoltà a gestire una situazione anomala. Auguro a tutti i ragazzi, genitori e insegnanti un buon lavoro e buon anno scolastico”. La video intervista si è svolta durante una visita di Piana al mercato di Arma di Taggia. “I mercati, oltre ad un aspetto allegro e colorato, sono importanti dal punto di vista commerciale, quindi meritano massima attenzione e rispetto. Di questa categoria bisogna ricordarsi non solo in campagna elettorale, ma durante tutto l’anno” Guarda l’intervista integrale:

