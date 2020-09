Diano Castello: aspettando Aromatica, apre domani una mostra di pittura nella galleria U Carugiu Dritu

Apre domani, martedì, "Aspettando Aromatica a Diano Castello - Fiori, Gioia e colori", questo il titolo della mostra di pittura in programma fino a domenica 20 settembre nella galleria U Carugiu Dritu di via Meloria a Diano Castello (Orario 14-19). Verranno esposti una quindicina di quadri di Francesco Mancini, caposcuola dell'emozionismo e inventore della flash-art, e quattro opere di Gioia Lolli.

L'iniziativa è dell'associazione culturale I Colori della Gioia, presieduta dalla stessa Gioia Lolli che spiega: "Avevamo inaugurato questo spazio espositivo, nel corso della recente Festa del Vermentino, con una personale di Aldo Mapelli. Ora abbiamo pensato a qualcosa che anticipasse l'evento 'Aromatica' di Diano. Un particolare ringraziamento va al sindaco Romano Damonte che, anche in questa occasione, ci ospita e rende partecipi in prossimità di un altro importante evento per il Golfo Dianese".

"Sabato ci sarà anche una visita guidata al paese, dal'anno scorso nei Borghi più belli d'Italia, che toccherà anche la mostra. Mancini sarà presente, in galleria, ogni giorno di esposizione. Il pittore presenta quadri con scorci di Diano Castello e altri ispirati alla manifestazione. A questi si aggiungono i quattro della Lolli riproducenti motivi floreali" - concludono gli organizzatori.