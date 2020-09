Come acquisire più clienti online: quali strategie di marketing utilizzare

Incrementare la propria rete di clienti è una pratica molto difficile, sia per le aziende già affermate che per le nuove realtà imprenditoriali.

L’acquisizione di nuovi clienti può essere considerata un processo, piuttosto che un risultato, e si basa su due elementi principali: strategie e costi di acquisizione.

Ma cosa significa acquisire nuovi clienti? In semplici parole, il processo consiste nel trovare dei potenziali clienti e persuaderli fino a quando non acquistano il prodotto desiderato. Ogni strategia deve essere misurabile, ripetibile e ben definita per ottenere risultati importanti.

Le fasi di una strategia di acquisizione clienti

Per acquisire un nuovo cliente bisogna necessariamente convincere quest’ultimo a seguire tre fasi principali: la consapevolezza, la considerazione e l’acquisto.

Nella prima fase, quella della consapevolezza, l’obiettivo di un’azienda è quello di far conoscere l’azienda al target di riferimento ed ottenere nuovi contatti (email).

La seconda fase, quella della considerazione, si concentra sulle azioni dei potenziali clienti, che variano da una semplice iscrizione alla mailing list ad un semplice follow sui social media. Affidarsi ad esperti del settore come Italiaonline , in questa fase, è fondamentale per ottenere un gran numero di contatti realmente interessati al settore di riferimento.

Dalla seconda fase è necessario procedere con la persuasione, convincere il potenziale cliente ad acquistare il prodotto/servizio e passare direttamente alla terza fase, dove il cliente compie un’azione chiara che indica l’intenzione di acquistare.

Per vedere se le attività di marketing funzionano davvero, è possibile utilizzare il metodo del CAC (Calcolo dei costi di acquisizione clienti), attraverso cui ogni cliente ha un costo calcolabile in base allo sforzo messo in atto dall’azienda per acquisirlo. Alla fine, è necessario prendere i costi sostenuti per le attività di marketing e dividerli per il numero di clienti realmente acquisiti.

Come acquisire nuovi clienti: 3 strategie di marketing utilizzate nel 2020

1. Pubblicità a pagamento

Un metodo molto utilizzato da qualsiasi realtà imprenditoriale, considerato come una delle strategie più efficaci per ottenere maggiori clienti. Le principali piattaforme utilizzate per la pubblicità a pagamento sono Google Ads e Facebook Ads.

La pubblicità online a pagamento realizzata con strumenti funzionali, permette di implementare il database molto velocemente e incrementare il traffico a pagamento sul sito web. Le opzioni di targeting permettono di aumentare il traffico sul proprio sito attraendo un pubblico che è davvero interessato al settore di riferimento.

2. Email Marketing

La raccolta di indirizzi email rappresenta ancora uno dei migliori investimenti da effettuare per acquisire più clienti. Grazie alle numerose piattaforme presenti sul web, è davvero facile costruire una mailing list e realizzare campagne di email marketing mirate.

3.Influencer Marketing

Relativamente nuova ma altamente funzionale, l’infulencer marketing rappresenta la nuova frontiera della pubblicità che sostituisce letteralmente il caro e vecchio “passaparola”.

Stabilendo dei rapporti di collaborazione con persone influenti e capaci di attirare il pubblico di uno specifico settore, è possibile sponsorizzare i propri prodotti tramite igstories e post sui social network dove gli influencer pubblicizzano in modo naturale il prodotto e coinvolgono il pubblico attraverso sconti e offerte convenienti.

Queste strategie hanno una caratteristica in comune: se applicate nel modo corretto, oltre ad acquisire più clienti, permettono di consolidare la reputazione del marchio e migliorare la propria presenza online.