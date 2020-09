Un gattino è stato salvato dalla Polizia Locale di Diano Marina. Il micio era rimasto incastrato nel vano motore di un'auto posteggiata.

L'allarme è stato dato dai bimbi della scuola di Villa Scarsella che hanno sentito il miagolio dell'animale impaurito. Grazie all'intervento degli agenti, impegnati in loco per i controlli anticovid, è stato rapidamente aperto il cofano della vettura ed estratto il felino. Una disavventura a lieto fine per questo piccolo gatto nero.