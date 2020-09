Sanremo: primo giorno di scuola al Mercato dei Fiori: felicità e curiosità per i ragazzi dell'Istituto Ruffini Aicardi

È un primo giorno di scuola che non dimenticheranno i ragazzi dell'Istituto Ruffini Aicardi a Sanremo. Gli alunni di 12 classi dell'Istituto Tecnico Turistico e di Servizi Socio Sanitari, oggi siedono per la prima volta nelle nuove aule all'interno del mercato dei fiori di Valle Armea.

Un giorno a scuola diverso per gli studenti italiani che oggi tornano in classe dopo il lockdown e le lezioni fatte al computer. Felicità per il ritorno a scuola, curiosità per i nuovi ambienti e anche una certa dose di responsabilità e comprensione di fronte all'introduzione delle nuove disposizioni anti Covid-19. Sullo sfondo, per loro, una novità ulteriore: la nuova sede. In attesa del suono della campanella i ragazzi a gruppetti si sono trovati davanti ai due ingressi separati in attesa di poter accedere alla scuola del mercato dei fiori.

VIDEO SERVIZIO - Ecco quali emozioni hanno lasciato trapelare i ragazzi del terzo, quarto e quinto anno di questi due indirizzi.

Gli studenti sono stati accompagnati in aula direttamente dagli insegnanti. I docenti prima di recuperare gli alunni si sono sottoposti alla misurazione della temperatura e poi in modo ordinato hanno chiamato a sé ognuna delle singole classi. In questo modo, in poco più di 15 minuti, è stato possibile far entrare i ragazzi, in modo ordinato ed evitando assembramenti.