Vela: ultimo giorno dei Campionati Italiani Giovanili 420 a Marina degli Aregai

No wind, no race. Purtroppo una settimana molto difficile e conclusa senza regate nel day 4.

Le 81 barche non sono uscite dal porto mentre il comitato rimaneva in acqua per ore sperando dell’arrivo del vento, ma purtroppo il vento non si è fatto vedere.

Le classifiche rimangono quindi invariate e lo stesso i qualificati per il Mondiale che sarà sempre organizzato dallo Yacht Club Sanremo.

Stamattina distribuzione dei prodotti Kinder grande sponsor dell’evento col il marchio Kinder Joy of moving.

Vincitori assoluti i fratelli Caldari del Circolo Velico Ravennate seguiti dai fratelli Figlia di Granara.

Primo femminile e terze assolute le genovesi dello Yacht Club Italiano Giargia Galuppo.

Vincitori degli Under 17 Venturino, Vulcanile del Circolo velico Vernazzolesi.