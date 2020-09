Rinforzata attività di aiuto agli animali in difficoltà dalle sezioni di Accademia Kronos 'Ponente ligure' e 'Imperia’

Dopo il rallentamento estivo, dai giorni scorsi è stata rinforzata l'attività di aiuto agli animali in difficoltà da parte delle sezioni di Accademia Kronos 'Ponente ligure' e 'Imperia’.

"Sono stati consegnati - si spiega nel comunicato - circa 6 quintali di crocchette a varie realtà del ponente della regione: al Canile ‘La cuccia'' di Imperia, Oasi felina ‘Andrea Delfino'’ di Savona, a10 famiglie in difficoltà con animali a carico nel comune di Alassio, 3 Testico, 2 a Vecersio, 2 a Erli.

Forniture anche a oasi feline seguite da gattare di Savona, Imperia, Albenga, Pieve di Teco, Ranzo, Loano. Anche volontarie che accudiscono cani nell'entroterra Albenganese hanno ricevuto un aiuto. Più quelle seguite direttamente dai nostri volontari nelle provincie di Savona e Imperia.

Riprenderanno a breve le raccolte cibo presso numerosi supermercati oltre ai carrelli fissi già presenti. Non troviamoci impreparati per affrontare il prossimo inverno. Contiamo sul vostro aiuto. Accademia Kronos fatti non parole. Grazie a tutti".