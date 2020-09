Regionali, Chiappori: “Liguria, terra delle incompiute: destra e sinistra hanno governato insieme per 30 anni”

“La situazione della Regione Liguria è drammatica. L’emergenza sanitaria presa sotto gamba. La sanità pubblica smantellata senza alcun progetto”. Ad affermarlo è il candidato presidente per ‘Grande Liguria’ Giacomo Chiappori che continua: “Sulle infrastrutture si continuano a spendere soldi in nuovi progetti tipo Gronda, ma non si finiscono quelli in cantiere da decenni, vedi raddoppio ferroviario.

Strade e autostrade abbandonate per decenni nel silenzio del regolatore regionale.

Acqua pubblica e rifiuti senza guida della Regione, acquedotti colabrodo e discariche in deroga.

Il turismo è abbandonato a se stesso senza programmazione: come ha speso la Regione i soldi sul turismo?

Naturalmente l'incapacità della Giunta Toti non ha realizzato da sola questo disastro, ma si è sommata a 25 anni in cui destra e sinistra si sono alternati al potere in Regione, spesso con accordo segreti sotto banco.

Ora, questa volta, per la prima volta, c'è una reale alternativa: Chiappori Presidente con la sua esperienza e Grande Liguria, una squadra con progetti veri e nuovi come lo Statuto Speciale e il no alla Gronda ed al Mini Galliera”.