Regionali, Ada Cassini Bistolfi: “Voglio diventare un punto di riferimento sul territorio a cui tutti cittadini possano fare riferimento per valorizzare il nostro ponente”

Una maggiore cura e valorizzazione del territorio: Ada Cassini Bistolfi, candidata alle elezioni regionali per Forza Italia nella Provincia di Imperia ci parla del suo progetto per rendere la Liguria più curata, più verde, più bella.



“'Dietro la Liguria dei cartelloni pubblicitari, dietro la Riviera dei grandi alberghi, delle case da gioco, del turismo internazionale, si estende, dimenticata e sconosciuta, la Liguria dei contadini' con questa frase Italo Calvino definiva la sua terra.



Non sono passati troppi anni dalle sue parole ma la situazione della nostra regione è mutata e non in senso positivo. Penso al nostro vicino entroterra, ricco di risorse e di paesaggi indescrivibili che oggi si sente abbandonato a sé stesso. La situazione delle zone più centrali non è diversa: aree che dovrebbero dare il benvenuto a cittadini e turisti rischiano di essere un'immagine di 'a mai più rivederci' a causa dell'incuria in cui versano. Dovremmo essere la riviera dei fiori: un passato importante ma troppo lontano dalla situazione attuale. E' il momento che la nostra Liguria, si faccia nuovamente bella con una miglior cura di sé da parte dei suoi amministratori.



Sono orgogliosa di essere candidata e se gli elettori vorranno accordarmi al loro fiducia, riportare a decoro aree urbane e tesori naturali del territorio sarà una fra le mie priorità. In particolare vorrei poter diventare quel punto di riferimento sul territorio di cui tutti hanno bisogno, senza dover 'viaggiare' da un estremo all'altro della regione per motivi burocratici: essere presente e a disposizione dei cittadini in loco, questo sarà il mio punto fermo nell'amministrare per i cittadini e con i cittadini”.