Imperia, gli auguri del sindaco Scajola agli studenti: “Comprendo le preoccupazioni di tutti, ma troveremo un nuovo equilibrio”

“La campanella sta per tornare a suonare dopo tanti mesi. Inizia un anno scolastico davvero nuovo, diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto in passato. Comprendo la preoccupazione di alcuni presidi, insegnati, genitori e ragazzi: si apprestano ad affrontare situazioni completamente nuove, con abitudini che dovranno giocoforza essere cambiate. Ma so che tutti insieme riusciremo a trovare un nuovo equilibrio. Lo abbiamo già dimostrato nel pieno dell'epidemia, quando un maledetto nemico invisibile ha stravolto le nostre vite”. Così il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, che tramite la propria pagina social formula i propri auguri a tutti gli studenti in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico fissato per domani.



“Come Amministrazione comunale ci siamo fatti carico del problema, per quanto di nostra competenza, continua il primo cittadino, lavorando a ritmi serrati per completare l'adeguamento degli edifici comunali e consentire una riapertura nel rispetto delle nuove normative. Un grazie sentito va a tutti coloro che hanno lavorato affinché si potesse raggiungere questo risultato.



Dico sempre che bisogna trasformare le avversità in opportunità. L'augurio è che da questa esperienza emergano nuovi modelli di organizzazione e che ci sia una presa di coscienza della significativa importanza della scuola, che per una comunità è preziosa come l'acqua. E come l'acqua non bisogna ricordarselo solo quando manca”. In conclusione del suo messaggio il sindaco Scajola rivolge “tanti auguri di buon inizio anno scolastico. W la scuola!”.