Elezioni Regionali: Veronica Russo (Fratelli d'Italia) sulla sanità "Pensare all'ospedale unico senza dimenticare gli altri" (Video)

Argomento importantissimo quello trattato da Veronica Russo, candidata alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia. La sanità, un tema particolarmente seguito da tutti per ovvie ragioni.

Il pensiero del futuro della sanità secondo la candidata: “La sanità è importantissima e deve essere attenta ai bisogni dei cittadini. Si deve partire da quello per capire il metodo migliore da attuare nel nostro comprensorio. Sull’ospedale unico siamo tutti d’accordo ma, se all’interno ci saranno delle eccellenze. Questo dovrà portare a possibilità di lavoro e centri sanitari importanti. Devono essere incentivati e protetti quelli che sono i punti di primo soccorso e che possano servire le città periferiche, compreso l’entroterra. Non dobbiamo dimenticare il turismo sanitario: noi abbiamo la fortuna, nella nostra zona, delle proprietà naturali per curare una serie di malattie. Iodio e sole possono curare molte persone e dobbiamo puntare anche sul turismo sanitario e la ‘Silver economy’ per persone adulte che porti ricchezza anche in tema sanitario. Oggi, quindi, si all’ospedale unico ma occhio ai punti di primo soccorso”.

Si fa anche un gran parlare dell’ospedale di Bordighera, sia come punto di primo soccorso che per la vicinanza con le città che sarebbero lontane dal futuro ospedale unico: “L’ospedale di Bordighera è importante per l’intero comprensorio intemelio, ricordando i piccoli centri dell’entroterra. Che sia privatizzato o meno, il ‘Saint Charles’ va sicuramente migliorato per i bisogni dei cittadini attuando un piano in modo che funzioni correttamente per dare le risposte necessarie”.