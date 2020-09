Taggia: per il primo giorno di scuola, gli auguri del sindaco Conio agli alunni, famiglie e insegnanti

“Domani non sarà un primo giorno di scuola come tutti gli altri; domani i nostri ragazzi, dopo molti mesi, troveranno nuovamente i loro compagni, i loro professori, maestri e assistenti. Domani finalmente rientreranno nelle loro aule per quello che sarà un anno scolastico certamente complesso da gestire, sia per le famiglie che per le istituzioni”. È il sindaco di Taggia Mario Conio che interviene augurando a tutti gli alunni, famiglie e insegnanti un buon rientro a scuola.

“Da parte mia il più sincero augurio a tutti voi studenti e alle vostre famiglie, a tutti gli insegnanti, personale amministrativo e collaboratori scolastici, che domani abbia inizio un anno scolastico all’insegna dell’apprendimento, della socializzazione e della sicurezza.

Da parte nostra ci siamo impegnati nel fornire plessi scolastici adeguati alle nuove esigenze ed alle nuove norme sanitarie. Dove ciò non è stato possibile, abbiamo avviato un percorso di ristrutturazione che porterà ad avere servizi migliori e compatibili con l’attuale periodo emergenziale.

Buon lavoro,

#sempreinsiemeavoi Mario”.