Sanremo: pista ciclabile sempre al top nei commenti su Tripadvisor, parole d’amore anche per Bussana Vecchia e la Pigna

Si sta per chiudere l’estate 2020 e i dati delle presenze turistiche in città vanno al di là delle iniziali poco rosee aspettative post lockdown. Soprattutto ad agosto sono stati molti i turisti che hanno scelto Sanremo e, più in generale, la Riviera. L’ottimo riscontro trova conferma anche nei commenti lasciati su Tripadvisor, portale web sempre più usato per la scelta della meta per le vacanze.

La media dei commenti consegna il primo posto nel cuore dei turisti alla pista ciclopedonale. Non si contano i commenti positivi per la pista e per gli scorci che regala durante la bella stagione. Una pedalata a due passi dal mare non è cosa da tutti i giorni, specie per i turisti del centro e nord Europa.

Qualche sanremese ‘mugugnone’ potrebbe, invece, cogliere con sorpresa le tante parole d’amore per la Pigna, il centro storico matuziano spesso criticato dai locali, ma tanto apprezzato dai turisti. Unica pecca? La fatica per ‘scalare’ le viottole che portano alla Madonna della Costa, ma, come dicono in molti, gli scorci valgono la pena. L’unico consiglio? Indossare scarpe comode e portare dell’acqua. Per il resto solo commenti entusiastici.

Stessa cosa anche per Bussana Vecchia. Qualcuno non perdona un po’ di abbandono, ma non tutti sono a conoscenza della querelle al centro della quale il ‘villaggio’ vive ormai da qualche anno. In generale anche Bussana Vecchia fa il pieno do complimenti per il suo fascino e per la storia che rappresenta. A gran voce, però, se ne chiede il recupero e la promozione.

Nella top 5 dei luoghi preferiti dai turisti entrano anche la Madonna della Costa e via Matteotti. Ma se per la prima è un pieno di complimenti, per il ‘salotto buono’ della città non manca qualche critica con particolare riferimento alla massiccia presenza di negozi-catena che ne fanno un centro città come se ne vedono molti altri in Italia. Scarseggia un po’ in personalità, ma la presenza dell’Ariston risolleva gli umori dei turisti.