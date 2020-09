Sanremo: l’erba cresce rigogliosa tra la pavimentazione di piazza San Siro e ai bordi delle strade (Foto)

Sanremo città dei fiori, ma anche dell’erba che cresce liberamente in strada e nelle piazze. Come testimoniano le foto che pubblichiamo in pagina, pare che in diverse zone della città, sia al centro che in periferia, l’erba venga lasciata crescere liberamente sul selciato. Nessun intervento da parecchio tempo, come testimonia l’altezza delle piante nella zona di via Panizzi.

Eppure basterebbe poco per evitare situazioni che trasmettono una sensazione di generale noncuranza come quella di piazza San Siro.