Proteus, estate in sicurezza in Valle Argentina per residenti e turisti: poco più di 20 interventi

Un aiuto che si rivela determinante nei weekend quando si registra il maggior afflusso turistico. Quest'anno per fortuna i servizi non sono stati molti, circa una ventina, senza particolari criticità registrate.

Proteus non è importante per il numero di interventi fatti nel corso della stagione turistica ma per la presenza che questi equipaggi della pubblica assistenza garantiscono, a turno, su Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Badalucco. Avere un'ambulanza già presente nella vallata, assicura tempi di intervento più rapidi rispetto a dover far partire un mezzo di soccorso da Arma di Taggia. In più, grazie a Proteus sui mezzi si trova presente un elettromedicale che consente all'equipaggio di fornire alla centrale operativa del 118 un elettrocardiogramma in tempo reale al fine di verificare subito un eventuale problema cardiaco.