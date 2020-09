Bordighera: bilancio dell'estate, Ingenito "Agosto straordinario per bar e ristoranti, il commercio ha sofferto"

Sta terminando una estate difficilissima a Bordighera, come per tutti, dettata dall’emergenza Covid-19. La città delle palme ha lavorato nel corso della bella stagione per proporsi come luogo di vacanza, riposo ma anche con appuntamenti di intrattenimento particolarmente apprezzati.

Al termine o quasi dell’estate abbiamo fatto il punto della situazione con il Sindaco, Vittorio Ingenito, al quale abbiamo chiesto come è andata: “In maniera assolutamente positiva, con i numeri di agosto assolutamente importanti, in attesa di settembre. Abbiamo avuto un gran numero di accessi al nostro ufficio turistico, oltre 1.500 ad agosto come l’anno scorso. La maggior parte italiani, ma anche francesi, inglesi e tedeschi seppur in numero inferiore rispetto al 2019. A conferma che la città ha comunque offerto un servizio turistico valido con i villeggianti che si sono dimostrati contenti. Abbiamo avuto la possibilità di sperimentare nuove modalità di eventi, che auspichiamo di non adottare più, ma lo sforzo è stato importante con il risultato che ci ha dato soddisfazioni”.

Si può quantificare la perdita di commercianti ed operatori turistici in genere per l’estate appena trascorsa? “Dobbiamo fare una distinzione tra chi ha esercizi commerciali al minuto e chi ha ristorazione o somministrazione in genere. Quest’ultimo settore ha retto mentre il commercio ha sofferto molto come accade da diverso tempo. Bar e ristoranti, durante il mese di agosto hanno lavorato bene ed è un segnale positivo”.

Si pensa già all’estate 2021 sperando di poter dimenticare quella appena trascorsa e l’emergenza Covid? “Ci stiamo già lavorando e il tavolo del turismo della settimana scorsa sta pensando ai progetti. Sembra prematuro parlarne oggi ma abbiamo il confronto con le associazioni sempre costruttivo e, a breve presenteremo i progetti, che dimostrano come nell’emergenza si può lavorare pensando al futuro ed alle infrastrutture turistiche. Ed è basilare per lo sviluppo della città”.

E i prossimi step turistici sono quelli relativi ai ponti ed alle feste di fine anno. C’è qualche idea per attrarre i turisti a Bordighera? “La prossima settimana terminano i lavori di Montenero, che diventerà un vero e proprio ‘Bike park’, dove si potrà davvero creare opportunità di sviluppo del settore. Restano ancora alcuni completamenti da creare, anche se già raggiungibili. Questo è un esempio per i prossimi mesi sul piano turistico”.