Scuola Ventimiglia, Volpi (M5S) replica a Di Muro: “Sviare l'attenzione con accuse infondate non cancella le mancanze dell’assessore comunale”

“Il collega Di Muro è la prova vivente della politica dei due pesi e delle due misure, così cara alla Lega: pretendono che alle loro accuse tutti tacciano. Capisco che le nostre critiche all’attacco alla Ministra Azzolina da parte dell’assessore comunale Mabel Riolfo non siano andate giù all'esponente leghista. Ebbene, quanto ho dichiarato io è stato ribadito anche dallo stesso Comitato dei genitori: la competenza per gli immobili, gli scuolabus e le mense sono in capo al Comune e in questi campi l’Assessorato di riferimento non ha brillato”, replica la deputata M5S Leda Volpi alle accuse di Di Muro.

“Rammento altresì al collega, e tanto che ci siamo contestualmente anche a Riolfo, che le famiglie di Ventimiglia avevano espresso perplessità sull’improvvisazione - definita pericolosa - dell’assessore in merito alla gestione della scuola dell'Infanzia e la Primaria di Via Roma. Che le stesse famiglie avevano espresso sconcerto sulla condotta assunta dalla Riolfo nei loro confronti, definendo le loro legittime preoccupazioni come “polemiche sterili”. E infine che nella lunga missiva inviata all’assessore, le famiglie hanno posto domande puntuali cui l'amministrazione ventimigliese, competente per gli ambiti chiamati in causa, non ha risposto preferendo la boutade sul Ministro Azzolina”, conclude Volpi.