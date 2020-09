Regionali: tappa a Ventimiglia per il candidato nella lista Liguria Popolare-Forza Italia a sostegno di Toti presidente Antonio Bissolotti

Tappa a Ventimiglia per il candidato alle elezioni regionali nella lista Liguria Popolare-Forza Italia a sostegno di Toti presidente Antonio Bissolotti, accompagnato dal consigliere comunale di Liguria Popolare a Sanremo Andrea Artioli. Bissolotti è giunto nella città di confine per sostenere la raccolta firme che lo vede in prima linea a sostegno dell'ospedale “Borea” di Sanremo.

Si tratta di una petizione per il ritorno di tutti i reparti ospedalieri trasferiti altrove, come urologia, gastroenterologia, ostetricia, ginecologia, neurologia e fisiatria. Inoltre nella raccolta firme si chiede di predisporre una struttura idonea, alternativa all’ospedale “Borea”, nella quale prestare le cure per le persone affette da Covid-19.

Ma non solo: anche l’apertura, a Sanremo, di un centro ictus, di una struttura di chirurgia vascolare e di predisporre con urgenza, l’apertura del centro nascite unico provinciale nella città dei fiori. A questa iniziativa hanno dato il loro supporto il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino e la candidata di Forza Italia Ada Cassini Bistolfi.