Regionali, Serena Burgo (Cambiamo con Toti Presidente): “Obiettivo primario è la salute dei cittadini""

La candidata nelle fila della lista 'Cambiamo con Toti Presidente' Serena Burgo esprime la sua posizione in merito alla salute dei cittadini: “Tra i nostri obiettivi c’è la salute e l’assistenza di tutti i cittadini perché vogliamo che la Liguria sia sempre vicina alle persone, abitanti del centro e della periferia, senza penalizzare nessuno. Persone con fragilità, anziani, disabili, portatori di malattie croniche non possono essere lasciate sole: necessitano di continuo sostegno non necessariamente ricorrendo alle cure ospedaliere. Ma per far questo è necessario un rafforzamento della macchina sanitaria incrementando risorse umane e strumentali, presidi e strutture in prossimità delle loro abitazioni. Ecco perché, oltre a potenziare l’assistenza domiciliare, è molto importante valorizzare la figura dell’Infermiere in senso più ampio” afferma Burgo che prosegue: “Il 65,5% dei cittadini vorrebbe la presenza di un infermiere nelle farmacie, l’ 86,1% vorrebbe avere la possibilità di consultare un infermiere esperto in trattamento di ferite/lesioni cutanee, l’ 84,1% vorrebbe un infermiere a disposizione nei plessi scolastici per bambini e ragazzi, il 78,6% vorrebbe poter disporre di un infermiere di famiglia e di comunità. Quest’ultima figura, ancora poco conosciuta, ma già presente in via sperimentale in alcune realtà del territorio italiano, svolgerebbe un ruolo importantissimo. Soprattutto in quest’epoca in cui stiamo vivendo una pandemia sanitaria importante l’Infermiere di famiglia, integrandosi in una equipe multi-professionale con i Medici di Medicina generale, i Pediatri le altre Professioni Sanitarie e i Distretti Socio Sanitari, sarebbe in grado di affrontare e gestire la situazione anche in caso di aumento dei contagi. L’infermiere di famiglia deve rappresentare un valido supporto e il punto di riferimento sul territorio per tutte le persone che hanno nel proprio nucleo familiare una persona fragile”.