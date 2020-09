Raccolta firme, successo dell'iniziativa di Liguria Popolare per riportare a Sanremo alcuni reparti ospedalieri

Iniziativa di successo quella promossa da Liguria Popolare sul tema della sanità.

"Tante le firme raccolte in pochi giorni - si spiega nel comunicato -. La petizione promossa da Liguria Popolare e dal Candidato alle Regionali Antonio Bissolotti ha l'obiettivo di richiedere la riapertura a Sanremo di tutti i reparti ospedalieri tempo per tempo trasferiti altrove. Un esempio su tutti il ritorno del punto nascite a Sanremo e anche il tema di una struttura alternativa per ospedale Covid proprio per evitare che Sanremo paghi un dazio più alto rispetto alle altre città ponentine.

Oggi il banchetto per la raccolta firme in zona foce (presenti Luigi Muscio, Andrea Artioli, Lucio Cagnacci ed Enrico Trucco) e domani saremo a San Martino. Venite numerosi a dare il vostro supporto per questa importante causa che sarà oggetto di preciso impegno da parte del nostro candidato Bissolotti".