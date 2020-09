Elezioni Regionali: Maurizio Morabito (Cambiamo!) "Sono con Toti perchè ha dimostrato vicinanza al nostro territorio" (Video)

Alle prossime elezioni si è candidato, per la lista civica ‘Cambiamo per Toti Presidente’, Maurizio Morabito. Vice Sindaco di Camporosso, Morabito scende in campo anche alle regioali, dopo aver fatto da tempo la scelta di aderire al movimento dell’attuale Governatore.

“Ho scelto di aderire a ‘Cambiamo’ – ha detto Maurizio Morabito -perché, in questi anni da Amministratore locale a Camporosso ho potuto notare la continua vicinanza della Regione al nostro territorio. Siamo riusciti a fare grandi opere, perché il Presidente Toti e la sua Giunta ci hanno aiutato vedendo la lungimiranza delle stesse. Ho aderito perché condivido la sua filosofia politica e abbiamo bisogno di altri 5 anni per proseguire il cammino intrapreso per terminare le opere già iniziate ed avviarne delle nuove per migliorare ancora la nostra Liguria”.

Quali idee porterà nel caso in cui sarà eletto alle prossime consultazioni regionali? “Sono tante ma cercherò soprattutto di impegnarmi delle problematiche dei frontalieri, una questione che mi sta a cuore da tanti anni anche perché faccio parte del Fai (Frontalieri Autonomi Intemeli, ndr). Ma ci sono tante questioni del territorio come le infrastrutture, senza dimenticare che serve qualcuno che faccia da tramite tra i Sindaci del comprensorio e la Regione”.

Quanto è importante la presenza di consiglieri e Assessori regionali da Imperia per la politica e l’Amministrazione a livello regionale? “E’ importantissimo e, negli ultimi 5 anni l’abbiamo vissuta sulla nostra pelle. Anche se Genova è lontana, con Assessori presenti sul territorio e con la vicinanza dimostrata da Toti, le distanze si sono ridotte. Noi, come Camporosso, abbiamo notato tutto ciò, anche quando ci sono state le alluvioni. Senza dimenticare i risultati ottenuti a Rocchetta Nervina, dove è stato costruito il ponte in 45 giorni”.

Si parla molto spesso del possibile grande astensionismo alle prossime elezioni Regionali, cosa ne pensa? “Stiamo vivendo sicuramente un momento difficile, legato al Covid-19, ma lancio un messaggio importante. Se vogliamo che ci sia una continuazione dell’Amministrazione Toti bisogna andare a votare. Anche solo una telefonata e la sensibilizzazione di amici e parenti è importante, visto che è fondamentale arrivare a un grande risultato. Io ci metterò dell’impegno ma anche voi dovete farlo andando a votare”.