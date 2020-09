Elezioni regionali, Gelmini: “Vincere in Liguria per rilancio infrastrutture e porto di Genova”

“Questa sfida elettorale è prima di tutto per il futuro di questa regione, una terra straordinaria che in questi ultimi anni è stata duramente provata. Prima dalle alluvioni, poi dal crollo del ponte Morandi, poi dal Covid”.



Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a margine di una manifestazione elettorale a Genova alla quale ha partecipato con Claudio Scajola e con alcuni membri dell’associazione Polis.



“Abbiamo parlato a lungo in questi mesi – per le opere infrastrutturali – del modello Genova, del modello Ponte Morandi. Ma c’è un altro modello, ed è il modello Liguria, il modello del buon governo del centro-destra che ha fatto uscire questa regione dal grigiore dei funzionari di partito, dal dominio incontrastato della sinistra, per imprimere finalmente una svolta.

C’è bisogno di portare avanti il lavoro che è stato avviato dall’amministrazione Toti. Non credo ci sia un solo ligure che pensi di poter risolvere i gravi problemi infrastrutturali di questa regione con una coalizione che vede insieme Toninelli e la De Petris, Bersani e Di Maio.

La giunta Toti ha realizzato 450 interventi sulle infrastrutture, ma ora c’è bisogno di fare il vero salto verso il futuro con il completamento Terzo Valico, con la Gronda, con la nuova diga del porto di con la Variante Aurelia e il completamento del nodo di Genova. E questo lo potremo fare confermando la giunta Toti e dando al Paese un governo espressione dei suoi elettori. Questa è l’unica speranza per i liguri”.