alvoto – Veronica Russo (Fratelli d’Italia): “La sicurezza costituisce un bene primario per i cittadini, per il turismo e per l’economia”

Si concentra sul tema della sicurezza il nuovo intervento di Veronica Russo, candidata al consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia per Giovanni Toti Presidente, ospite della puntata odierna di #alvoto condotta da Federico Marchi. “Il tema è molto ampio – ha detto – si va per esempio dalla sicurezza stradale a quella cittadina. La Regione può incentivare la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza che permettano un pieno controllo del territorio. C’è poi l’aspetto della sicurezza riferita ai giovani e alla scuola, perché spesso sentiamo parlare di bullismo o cyberbullismo, fenomeni che devono essere contrastati con percorsi fatti in collaborazione con le Prefetture, gli istituti scolastici e le famiglie. Non meno importante è la sicurezza delle donne, per la quale bisogna incentivare punti di ascolto che cerchino di prevenire questo problema, attivando anche numeri dedicati e parole in codice da utilizzare nel momento del bisogno. Altro aspetto riguarda la sicurezza degli anziani in merito alle frodi che possono subire. In questo caso è importante organizzare giornate per informarli su come comportarsi in tali situazioni”.

“Una città considerata sicura – ha aggiunto Veronica Russo – ha vantaggi sia dal punto di vista turistico, invogliando le persone a venire, sia da quello economico, favorendo l’arrivo di operatori disposti ad investire sul territorio. Avere una città sicura vuole infatti dire tanto anche dal punto di vista economico. Oggi a Ventimiglia, per esempio, c’è il problema del controllo dell’immigrazione, sofferto dai cittadini e dagli stessi imprenditori che hanno deciso di investire nella città. La situazione nella città di confine oggi è insostenibile anche sotto il profilo igienico sanitario. La Regione deve farsi portavoce con il Governo nazionale per chiedere soluzioni adeguate. Fratelli d’Italia su questo ha fornito un’indicazione chiara, che è quella del blocco navale. Infine c’è la sicurezza commerciale per contrastare chi opera in maniera illecita”.

In chiusura di intervista si è parlato della recente visita nel ponente ligure di Giorgia Meloni: “Una donna forte e coerente” l’ha definita Veronica Russo

Guarda l’intervista integrale: