Questa sera, Festa per le infioratrici di Taggia nella cantina dei fratelli Dino e Piero Olivieri

Una festa, con cena, per le infioratrici di Taggia. E' quella che organizzano questa sera, nella loro capace cantina, i fratelli Dino e Piero Olivieri, figure notissime in paese e non solo.

"Mia sorella Nella - racconta Piero - ha fatto parte del gruppo delle infioratrici. E' mancata e questo è anche un modo per ricordarla oltre a rendere omaggio a donne che si sono sempre prestate in un'arte fatta poi conoscere anche in altre parti d'Italia". Le infioratrici del gruppo di Taggia sono una ventina, specializzate nel comporre disegni, figure ed altro con fiori sui pavimenti di piazze e strade. Per la verità ci sono anche alcuni uomini. Invitati anche loro. Prevista anche la presenza di rappresentanti di associazioni di Taggia e dei parroci di Taggia, don Nuccio, e di Arma, don Alessio.