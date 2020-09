Oggi pomeriggio nel giardino della Chiesa di Pantasina il concerto della Banda Filarmonica di Imperia

Oggi pomeriggio alle 17 la Banda Filarmonica di Imperia si esibirà a Pantasina in quello che sarà il suo primo concerto dopo i difficili mesi del lock down.

Gli amici del Comune di Vasia, coadiuvati nell’organizzazione dalla Pro loco di Pantasina, hanno accolto di buon grado la proposta di ospitare la storica formazione imperiese e, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, offriranno a ospiti e residenti della località dell’alta Val Prino un pomeriggio in musica.

La Banda Filarmonica, diretta dal M°Adriano Strangis, eseguirà un godibile repertorio che, pur non perdendo di vista la tradizione bandistica, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso grandi successi della musica leggera e suggestive colonne sonore: da Domenico Modugno ai Village People, passando per gli Abba e i Beatles; dalle atmosfere maestose di film come ‘La mia Africa’, a quelle struggenti di ‘Mission’, o quelle scanzonate dei film del mitico Alberto Sordi, icona della commedia italiana.

L’appuntamento è a Pantasina nel giardino della Chiesa alle ore 17 di sabato 12 settembre. Ingresso gratuito.