Imperia, entra nel vivo 'Mercato Retrò': inaugurazione della kermesse del vintage con il sindaco Scajola (Foto e video)

Prosegue con successo la terza edizione di Mercato Retrò, l’evento dedicato ai motori e al vintage. In Calata Anselmi a Borgo Marina si è svolta stamani la cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco Claudio Scajola. In banchina presenti numerosi visitatori e appassionati del settore. Da tutta Italia infatti, sono giunti gli espositori per la manifestazione che gode del patrocinio della Città di Imperia e della Regione Liguria. L’evento, che si terrà fino a domani sera, è organizzato da Giuseppe Lo Sicco, responsabile di 'Liguria classic' e presidente di 'Autostory Imperia', e Paola Savella, responsabile di 'Espansione eventi'. Garantite, per la migliore riuscita e la tutela della salute pubblica, tutte le misure di sicurezza per evitre il contagio da coronavirus.

“Nonostante la pandemia dobbiamo andare avanti e crescere- ha dichiarato alla nostra testata il primo cittadino imperiese- con tutte le misure di precauzioni necessario, ma dobbiamo farlo. Imperia deve essere una città viva e accogliente e lo stiamo cercando di far capire migliorandola nell’accoglienza e anche trovando il modo e la forma di fare manifestazioni con la garanzia che i cittadini e i turisti possano divagarsi e nel contempo con ogni attenzione sulla sicurezza della nostra salute".

In Calata Anselmi a partire dalle ore 10,00 e fino alle ore 20,00 di domenica (oggi anche in serale fino alle ore 23,00) esposizione di auto e moto d’epoca di numerosi e rari modelli. Pezzi di ricambio, antiquariato, collezionismo, modellismo, vinili, editori con libri legate al territorio, proposte per bambini e ragazzi, tutto quello che è vintage o legato all’auto, nuovi modelli auto. Presente in Calata anche l’area ristoro con mezzi d’epoca trasformati in mezzi Street Food. Il vecchio carretto dei gelati, la spillatrice di birra artigianale, la topolino per il mojito o la roulotte per il pan fritto. Ed ancora dolci siciliani e panini. Tutto per uno spuntino a bordo mare sempre rigorosamente in stile. Alle ore 17.00 ci sarà il tour cittadino delle auto presenti in banchina. Alle ore 18.00 invece, presso lo stand di All Around incontro e firmacopie con Vittorio Morelli con "Fotoreporter".

Alle ore 21,30 ci sarà la serata drive in. Calata Anselmi rivive per una sera uno dei simboli degli anni cinquanta, il boom automobilistico e la privacy che permetteva l'interno dell'auto hanno affascinato generazione di americani. Film in visione “Grease”. Aperta a tutte le auto con due passeggeri. Prime file dedicate alle auto storiche. L’evento è su prenotazione si può scaricare il modulo sul sito mercatoretro.it/files/ISCRIZIONE_DRIVE_IN_2020_2.pdf .

Soddisfatto per come si sta svolgendo la manifestazione Giuseppe Lo Sicco “siamo felici- ha dichiarato- la banchina conta numerosi stand e oggi aspettiamo una sessantina di auto, oltre alle 50 già presenti in banchina, e per noi è una bella prospettiva di persone e visitatori. Stasera poi, ci sarà per la prima volta il drive in e verrà trasmesso Grease. C’è poi, un area espositiva interna, una bellissima mostra di bambole d’epoca alla palazzina liberty perciò che dire: ‘veniteci a trovare al mercato retrò’.

Presenti all’evento anche i rappresentanti della federazione italiana Fuoristrada, il consigliere nazionale Paolo Riccardi, il delegato della regione Liguria William Di Trapani e l’istruttore Massimo Palazzi, che hanno esposto il settore storico e lo stand della scuola.

Ecco le interviste: