Il Centro Medico Polispecialistico PMC di Alassio è una nuova realtà del savonese, dove la persona è il centro di tutto

Nato dall’idea di un gruppo affiatato di professionisti qualificati e competenti, il Centro Medico Polispecialistico PMC di Alassio fa dell’assistenza e della relazione tra medico e suo assistito uno dei maggiori punti di forza.

Lo scopo è quello di proteggere e promuovere la vostra più grande ricchezza: la salute. In un ambiente efficiente dove il paziente possa sentirsi pienamente a proprio agio e seguito in ogni sua richiesta, il Centro si avvale della collaborazione di professionisti di un certo livello, specializzati nelle varie branche della medicina e che collaborano tra loro per trovare la soluzione migliore alla cura e al trattamento del paziente.

Il prendersi cura parte da noi stessi. Identificare e condividere un vostro obiettivo di salute con un professionista dello Studio Medico PMC è il primo passo verso il cambiamento.

Presso il Centro Medico Polispecialistico la prestazione inizia proprio dal momento dell’accoglienza e prosegue con un'assistenza di qualità e massima puntualità nei servizi.