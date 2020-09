Cosa Dovresti Sapere Riguardo al Gioco d’Azzardo Online in Italia

Il gioco d’azzardo online è una passione che accomuna migliaia di italiani, e se sei alle prime armi sei capitato nel posto giusto. Potresti avere domande riguardo a come scegliere un buon casinò online, a quali sono le regole da seguire quando ci si iscrive a un sito e si inizia a giocare, quali sono i giochi migliori, e così via.

In questo articolo abbiamo raccolto tutte le principali informazioni che dovrebbe avere chi si approccia al gioco d’azzardo. In questo modo sarà semplice e sicuro iniziare a giocare online ai propri giochi preferiti, nei migliori casino Italia.

Il gioco d’azzardo nei casinò italiani

Moltissimi italiani amano il gioco d’azzardo online. Per questo motivo è bene poter accedere a guide che facciano chiarezza sui vari aspetti legati a questo divertimento, che comprende tante cose diverse. Dai casinò al poker, scommesse, roulette, e tanto altro ancora. Ci sono alcuni punti da prendere in particolar modo in considerazione quando si sceglie questo tipo di divertimento online, e vediamo subito quali sono:

Siti di casinò online sicuri

Casino bonus senza deposito

Scegliere il tipo di gioco

Siti di casinò online sicuri

Quando si parla di gioco d’azzardo online, una delle prime cose da prendere in considerazione è la scelta del sito. Infatti, la piattaforma sulla quale giocate deve essere certificata e garantita con licenza AAMS , il che significa che è registrata e approvata e che, di conseguenza, non vi attenderanno brutti scherzi.

Considerate che dovete collegare una carta, sia essa prepagata o di credito, e inserire alcuni vostri dati: fareste mai una cosa simile su un sito di dubbia attendibilità? Soprattutto se parliamo di gioco d’azzardo, ovvero un divertimento che prevede l’investimento di alcune somme di denaro ogni volta che giocate. Viene anche richiesto un deposito iniziale dai siti di casinò online, anche se ci sono eccezioni, ed è ciò che ci porta al secondo punto.

Casino bonus senza deposito

Esistono alcuni casinò che non prevedono un deposito, e anzi rilasciano un bonus a chi si iscrive pronto per essere sfruttato per le prime giocate, così da iniziare il divertimento con leggerezza e col piede giusto. Parliamo sempre di casinò online soldi veri , semplicemente alcuni di essi mettono a disposizione dei giocatori una sorta di offerta di benvenuto, che può essere utile anche per prendere dimestichezza col gioco senza bisogno di investire da subito il proprio denaro.

Una bella opportunità se è la prima volta che vi approcciate al mondo del gioco d’azzardo da casinò online, e pertanto vi consigliamo di fare una ricerca su quali sono i migliori casinò con licenza AAMS che offrono un bonus senza deposito.

Scegliere il tipo di gioco

Veniamo ora al vivo del divertimento. Se scegliete di iniziare col gioco d’azzardo, senza dubbio è perché amate il gioco online. Dovete sapere che la maggior parte dei siti più quotati propone una vasta serie di giochi, dal poker alla roulette, dalle scommesse sportive al blackjack, e tanto altro ancora.

LuckyNugget è uno dei siti che abbiamo trovato ad oggi più interessanti per la selezione di giochi particolari e adrenalinici, in particolare slot games ai quali è difficile resistere. Inoltre il sito è molto sicuro e già apprezzato da migliaia di utenti.

Non c’è un gioco migliore di un altro, tutto si basa sulle preferenze di ogni persona. Per esempio potresti preferire i giochi live, che ti permettono di vivere l’adrenalina del momento in maniera particolarmente intensa, oppure potrebbero elettrizzarti le scommesse, o ancora meditate sessioni di poker, tra un ragionamento e l’altro.

Molto apprezzati anche i gratta e vinci online, il bingo e i giochi di abilità. Insomma, il gioco d’azzardo online non ha veramente limiti, e sarà difficile non tanto trovare quello più adatto alle proprie esigenze, ma sceglierne uno solo alla volta tra tutti quelli proposti!

L’importanza dei feedback per i casinò online

Oltre a ciò che abbiamo menzionato poco fa, è importante leggere i feedback relativi a una determinata piattaforma di gioco. Ogni giorno milioni di utenti popolano le piattaforme dedicate al gioco d’azzardo online, pertanto chi meglio di loro può dare un giudizio sincero a riguardo?

Consulta i feedback non solo per individuare se un sito appare valido o meno, ma anche per capire quale tra due o più siti risulta il migliore. Sono diversi i fattori presi in considerazione da chi lascia un feedback, come la validità di un gioco, il guadagno effettivamente ottenuto, la velocità di pagamento, e così via. I siti che avranno più opinioni positive saranno senza dubbio quelli che ti riserveranno meno sorprese e sui quali il tuo divertimento raggiungerà le stelle!

FAQ - Domande Frequenti

Abbiamo creato una piccola sezione dedicata alle domande che più di frequente vengono poste dagli italiani quando si parla di gioco d’azzardo. Eccole qui di seguito.

Sono un principiante: mi conviene giocare a un casinò soldi veri?

La risposta non è univoca, e spieghiamo subito perché. Ci sono molti casinò che propongono bonus senza deposito, che permettono di fare le prime giocate senza bisogno di investire il proprio denaro. Allo stesso tempo, ci sono molti siti di casino validi e affidabili che non offrono questo tipo di bonus (ma ne offrono altri!) e pertanto si deve investire una cifra iniziale. Quello che consigliamo ai principianti è di partire con le cifre minime, e con molta probabilità non saranno delusi.

Ci sono orari prestabiliti per giocare al gioco d’azzardo online?

Uno dei punti a favore del gioco d’azzardo online è proprio il fatto che non sono previsti orari fissi per giocare. Ci sono alcune partite live che ovviamente hanno orari prestabiliti, ma ciò che conta è che potete decidere di accedere a una piattaforma di casinò o di gioco online a qualsiasi ora del giorno o della notte.

Si può giocare anche da cellulare?

La maggior parte delle piattaforme di casino Italia sono ottimizzate in modo da poter essere sfruttate anche da cellulare. In questo modo è possibile giocare da ovunque lo si desideri senza che ci siano ripercussioni in negativo sulle giocate.