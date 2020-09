Coronavirus: ben 112 nuovi positivi nella nostra regione di cui 13 nell'imperiese, crescono i numeri

Nuovo picco di positivi al Coronavirus nella nostra regione. Quest’oggi sono 112, a fronte di 2.531 tamponi eseguiti ovvero uno ogni 22.

Nella nostra provincia sono stati 13 di cui 4 da accesso in ospedale, un rientro da viaggio e 8 attività di screening. In Asl 2 (Savona) 2 positivi di cui un rientro da viaggio e un contatto da caso confermato. In Asl 3 (Genova) di cui 10 contatti di caso confermato, 2 rientri da viaggi e 15 attività di screening. Ben 70 in Asl 5 (Spezia) di cui 32 contatti di caso confermato, un accesso in ospedale e 37 attività di screening.

Totale tamponi effettuati: 264.753 (+2.531)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 11.774 (+112)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1.582 (+9)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 10.192 (+103)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.241 (+100)

Casi per provincia di residenza - Totale 2.241 (+100)

Imperia 114 (+11)

Savona 207 (+4)

Genova 974 (+9)

La Spezia 692 (+69)

Residenti fiori Regione o estero 89

Altro o in fase di verifica 165

Ospedalizzati: 120 (+11) | 12 in terapia intensiva

Asl 1 - 9 (+2) nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 6 (-) | 1 in terapia intensiva

Ospedale San Martino - 12 (+4) | 3 in terapia intensiva

Ospedale Galliera - 10 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Ospedale Gaslini - 3 (-3) | nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 79 (+7) | 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 968 (+82)

Totale guariti (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi): 7.954 (+12)

Deceduti: 1.579 (-)