Gianni Berrino riceve un riconoscimento dal Sanremo Rugby per la collaborazione turistica con la società e per lo spirito rugbistico

Questa mattina il Sanremo Rugby ha consegnato una targa di riconoscimento a Gianni Berrino, per la collaborazione dimostrata in questi anni come assessore regionale e per aver presenziato ai primi 10 anni della società, lo scorso 29 agosto in occasione dell'evento fra Valorugby Emilia e Monaco Rugby.



“Ringraziamo Gianni Berrino per essere sempre stato vicino alle nostre iniziative e al nostro club sia istituzionalmente che come rugbista: chi lo è una volta lo è tutta la vita” commenta Emanuele Capelli, a nome della società bianco-azzurra.



“Ringrazio il Sanremo rugby per questa targa e mai avrei pensato, da giovane rugbista, di poter celebrare i 10 anni di una società. Una delle poche realtà che ha saputo unire l'aspetto sportivo con quello turistico: avere la possibilità di ospitare a Sanremo squadre di grande livello è molto importante e vi auguro di farlo sempre più spesso in questo bellissimo impianto. Viva il rugby, viva il Sanremo Rugby” ha commentato Gianni Berrino.