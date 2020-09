"Buongiorno Direttore.

Esattamente un anno fa avevo fatto presente in comune le crepe di un edificio davanti il cancello della scuola Montessori e la perdita dell'acqua nel muro di sostegno della rampa che percorrono i bambini tutti i giorni per entrare a scuola. Da allora è tutto come prima.

Mi domando queste persone che sono predisposte per controllare i problemi e i pericoli dei cittadini che ci stanno a fare....



Enzo D'Agostino".